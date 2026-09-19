Trabzonspor - Galatasaray Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Trendyol Süper Lig’in 6. haftası nefes kesen bir karşılaşmaya sahne oluyor. Lider Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor ile kozlarını paylaşacak. Futbol severlerin şimdiden odaklandığı dev derbiyle ilgili tüm detaylar netleşti.

Maç Tarihi: 19 Eylül Cumartesi

Maç Saati: 20.00

Stat: Papara Park Kahramanmaraş İstiklalspor, Erzincan deplasmanından 1 puanla döndü İçeriği Görüntüle

Yayıncı Kanal: beIN Sports 1 (Canlı Yayın)

Maçın Hakemi: Batuhan Kolak

Galatasaray Liderliğini Korumak İstiyor

Sezona sahasındaki beraberlikle başlayan ancak sonrasındaki 4 karşılaşmasını da kayıpsız geçerek 13 puanla zirveye yerleşen Okan Buruk’un öğrencileri, Trabzonspor deplasmanından da galibiyetle ayrılarak liderliğini perçinlemeyi hedefliyor. Sarı-kırmızılı ekipte kritik eksikler dikkat çekiyor. Sakatlıkları bulunan Victor Osimhen, Mario Lemina, Wilfried Singo ve son antrenmanda aşil tendonunda ağrı hisseden Kaan Ayhan kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Trabzonspor Yeni Teknik Direktörüyle Çıkış Peşinde

Ligde ilk 5 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 7 puanla 9. sırada bulunan bordo-mavililer, yeni teknik direktörü Thomas Reis yönetiminde taraftarı önünde taze bir başlangıç yapmak istiyor.

Karadeniz ekibinde Okay Yokuşlu ve Malinovskyi'nin sakatlıkları sürerken, tedavileri tamamlanan ancak henüz tam hazır olmayan Folcarelli ve Batagov'un oynaması beklenmiyor.

Muhtemel 11'ler

Karşılaşma öncesinde her iki takımın sahaya çıkması beklenen muhtemel 11'leri şu şekilde: