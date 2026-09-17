Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, 15. dakikada İlhan Fakılı ve 30. dakikada Keyliane Abdallah'ın karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.

İkinci yarıya taraftarının desteğiyle giren siyah-beyazlılar, 56. dakikada Vaclav Cerny'nin şık golüyle 2-1 öne geçti. Beşiktaş'ta üç dakika sonra bu kez Amir Murillo fileleri havalandırdı ve fark ikiye çıktı: 3-1.

Siyah-beyazlılarda son sözü 81. dakikada Ernest Poku söyledi ve maç 4-1 sona erdi.

Bu sonuçla Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 puanla start verdi.

Siyah-beyazlı ekip, ikinci haftada ise 15 Ekim'de Almanya deplasmanında Hoffenheim ile karşı karşıya gelecek.

"Dolmabahçe"de 7'de 7 yaptı

Siyah-beyazlı takım, bu sezon UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de iç sahada oynadığı 7 maçı da kazandı.

Avrupa kupalarında Midtjylland (1-0), Hradec Kralove (1-0), Kauno Zalgiris (3-0) ve Olimpik Marsilya'yı (4-1) yenen Beşiktaş, ligde ise Eyüpspor (1-0), Çorum FK (6-2) ve Erzurumspor FK'yi (3-0) mağlup etti.

"Dolmabahçe"de yoluna kayıpsız devam eden siyah-beyazlılar, taraftarı önünde 19 gol atarken, 3 gole engel olamadı.

Öte yandan Beşiktaş, ligde Çorum FK, Fenerbahçe ve Erzurumspor FK karşılaşmalarının ardından Avrupa'da Olimpik Marsilya'yı da mağlup ederek üst üste dördüncü galibiyetini aldı.

İlhan Fakılı gollerine devam etti

Beşiktaş'ın kanat oyuncusu İlhan Fakılı, Olimpik Marsilya'yı da boş geçmedi.

Karşılaşmanın 15. dakikasında Junior Olaitan'ın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan İlhan, takımını 1-0 öne geçirdi.

Bu sezon Süper Lig'de Çorum FK ve Erzurumspor FK maçlarında birer gol kaydeden genç futbolcu, Olimpik Marsilya ağlarını da havalandırdı ve üçüncü golüne imza attı.

Leandro Trossard'ın yokluğunda formayı kapan İlhan, Avrupa kupalarında da ilk golünü kaydetti.

İlhan Fakılı'nın 68. dakikada bir şutu da direkten döndü.

Cerny attı, tribüne koştu

Beşiktaş'ın Çek futbolcusu Vaclav Cerny, Olimpik Marsilya karşılaşmasında bu sezonki dördüncü golünü kaydetti.

Vincenzo Italiano yönetiminde bu sezon çıkış yakalayan Cerny, Fransız ekibi karşısında takımını 2-1 öne geçirdi.

Süper Lig'de Eyüpspor ve Çorum FK müsabakalarını boş geçmeyen tecrübeli oyuncu, Avrupa kupalarında Hradec Kralove ve Olimpik Marsilya maçlarında da tabelayı değiştirdi.

28 yaşındaki futbolcu, takımını öne geçiren golün ardından tribünlere koşarak gol sevincini siyah-beyazlı taraftarlarla yaşadı.

Agbadou 45 dakika sahada kaldı

Beşiktaş'ta savunma oyuncusu Emmanuel Agbadou, Olimpik Marsilya karşısında 45 dakika oyunda kaldı.

Teknik direktör Vincenzo Italiano, ilk yarıda 10. dakikada sarı kart gören Agbadou'yu ikinci yarının başında oyundan aldı.

Kırmızı kart riskini göz önüne alan İtalyan teknik adam, Agbadou'nun yerine Tiago Djalo'yu oyuna sürdü.

Amir Murillo eski takımına attı

Beşiktaş'ta sağ bek Amir Murillo, eski takımı Olimpik Marsilya karşısında golünü attı.

Geçen sezonun devre arasında Fransız ekibinden transfer edilen Murillo, mücadelenin 59. dakikasında takımını rahatlatan üçüncü golü kaydetti.

İtalyan teknik adam yönetiminde sık sık hücuma destek veren Panamalı futbolcu, kullanılan kornerde kafayla bulduğu golle bu sezonki üçüncü golünü atmayı başardı.

Yine kornerden golü buldu

Beşiktaş, Süper Lig'in ardından UEFA Avrupa Ligi'nde de kornerden gol buldu.

Ligin 5. haftasında Erzurumspor karşısında Emirhan Topçu ile ağları havalandıran siyah-beyazlılarda Olimpik Marsilya önünde ise Amir Murillo gol sevinci yaşadı.