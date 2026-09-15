İlk Yarıda Oynanacak Dev Maçların Programı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 7 ile 16. haftalar arasındaki maç programını kamuoyuyla paylaştı. Ligin ilk yarısında futbol heyecanını zirveye taşıyacak olan dev derbilerin tarihleri ve başlama saatleri netleşti.

Açıklanan takvime göre Süper Lig'in ilk yarısında oynanacak dev karşılaşmaların programı şu şekilde:

8. Hafta (19 Ekim Pazartesi - 20.00): Trabzonspor - Beşiktaş

9. Hafta (26 Ekim Pazartesi - 21.30): Galatasaray - Fenerbahçe

13. Hafta (30 Kasım Pazartesi - 21.00): Beşiktaş - Galatasaray

15. Hafta (13 Aralık Pazar - 19.00): Fenerbahçe - Trabzonspor

Taraftarların Gözü Bu Maçlarda

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek olan bu kritik randevular, pazartesi ve pazar akşamları futbol severlerle buluşacak. TFF'nin açıkladığı programla birlikte takımlar ve taraftarlar hazırlıklarını bu tarihlere göre şekillendirmeye başladı. İlk yarı boyunca oynanacak bu dev kapışmaların lig sıralamasında nasıl bir tablo ortaya çıkaracağı şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.