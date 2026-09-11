Maç Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Basketbolseverlerin sabırsızlıkla beklediği bu kritik mücadelenin detayları şu şekilde:

Tarih: 12 Eylül 2026 Cumartesi

Saat: 16.00

Salon: Beşiktaş Akatlar Arena, İstanbul Kahramanmaraş’ta Feci Kaza: 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 2 Kişi Yaralandı İçeriği Görüntüle

Canlı Yayın: TBF TV YouTube Kanalı (Şifresiz)

Sezona Galibiyetle Başlama Hedefi

Hazırlık dönemini tamamlayan ve lige galibiyetle merhaba demek isteyen iki ekip, Beşiktaş Akatlar Arena’da taraftarlara keyifli ve çekişmeli bir basketbol ziyafeti sunmaya hazırlanıyor. Karşılaşmayı salondan takip edemeyecek sporseverler, mücadeleyi TBF TV YouTube kanalı üzerinden canlı olarak izleyebilecek.