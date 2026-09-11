Maç Detayları ve Yayın Bilgileri
Parkede büyük bir mücadelenin sahne alacağı sezonun ilk karşılaşmasına dair detaylar şöyle:
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Tarih: 12 Eylül 2026 Cumartesi
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Saat: 16.00
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Salon: İzmir Altındağ Atatürk Spor Kompleksi
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Canlı Yayın: TBF TV YouTube Kanalı
Sezona Galibiyetle Başlamak İstiyorlar
Yeni sezona iddialı bir hazırlık dönemiyle giren Kahramanmaraş temsilcisi Kipaş İstiklal Basketbol, İzmir deplasmanından galibiyetle dönerek lige moralli bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Ev sahibi Göztepe ISONEM ise kendi seyircisi önünde kazanarak taraftarını sevindirmek istiyor.