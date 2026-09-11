Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan ve 35 kişinin yaşamını yitirdiği Ezgi Apartmanı'na ilişkin davada mahkeme kararını açıkladı.

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel, bazı tutuksuz sanıklar, kamu görevlileri, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmanın karar aşamasında mahkeme heyeti, sanıkların son savunmalarını aldıktan sonra dosyayı değerlendirmek üzere ara verdi.

Sanıklar Beraat ve Tahliye Talep Etti

Tutuklu sanık Mustafa Pekel, savcılık mütalaasına katılmadığını belirterek dosyada bulunan raporların büyük bölümünde kendileri açısından suçsuzluk değerlendirmesi yapıldığını savundu. Pekel, beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Diğer tutuklu sanık Sami Kervancıoğlu da hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek uzun süredir cezaevinde bulunduğunu söyledi ve tahliyesini istedi.

Tutuksuz sanık M.T. ise fenni mesuliyetine ilişkin suçlamaları reddederek, farklı yapılarda görev aldığını ve Ezgi Apartmanı'nda kendisine atfedilen kusurun somut biçimde ortaya konulmasını istedi.

Kamu görevlisi M.D. ise ceza verilmesi halinde "görevi kötüye kullanma" kapsamında değerlendirme yapılmasını talep etti.

Müşteki ve Avukatlardan Ağır Ceza Talebi

Duruşmada müşteki yakınları ve avukatları da söz aldı. Müşteki avukatı Rezan Epözdemir, sanıklar hakkında emsal oluşturabilecek nitelikte cezalar verilmesini talep etti. Sanık avukatı Ersan Şen ise müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunarak beraat kararı verilmesini istedi.

Müştekiler de sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Ezgi Apartmanı Davasında Hangi Cezalar Verildi?

Mahkeme heyeti, aranın ardından kararını açıkladı. Tutuklu sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 8'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, iki sanığın yurt dışına çıkış yasağı ve haftada 2 gün karakola imza verme şeklindeki adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliye edilmelerine karar verdi. Fenni mesul M.T. hakkında ise aynı suçtan 6 yıl 8 ay hapis ve 2 yıl meslekten men cezası verildi.

Dönemin Kahramanmaraş Belediyesi ve Onikişubat Belediyesi'nde görev yapan bazı kamu personelleri de aynı suç kapsamında cezalandırıldı.

Eski İmar İşleri Müdürü F.Y., mimar V.Ç., Onikişubat Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili S.A., inşaat mühendisi A.G. ve inşaat teknikeri M.A.C., ayrı ayrı 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

3 Sanık Beraat Etti

Mahkeme heyeti, pastanenin iç mekan tasarımcısı E.D. ile dönemin Kahramanmaraş Belediyesi görevlileri mimar M.D. ve makine mühendisi M.Ş. hakkında ise beraat kararı verdi.

Ezgi Apartmanı'nda 35 Kişi Hayatını Kaybetmişti

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde Onikişubat ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki Ezgi Apartmanı'nın yıkılması sonucu 35 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 11 sanık hakkında dava açıldığı belirtilmişti.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinin ardından görülen en dikkat çekici davalardan biri olan Ezgi Apartmanı dosyasında açıklanan karar, hayatını kaybedenlerin yakınları ve kamuoyu tarafından yakından takip edildi.