Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen Eylül ayı olağan oturumunda, kentin gelişimine yönelik önemli kararlar alındı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in yönetiminde toplanan meclis üyeleri, gündemde yer alan 8 maddeyi ilgili komisyon raporları doğrultusunda görüşerek karara bağladı.

Toplantıda ayrıca İhtisas Komisyonlarında boşalan üyelikler için seçim yapıldı. Yapılan oylama sonucunda; İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Av. Ramazan Taşdemir ile Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyeliklerine ise Hasan Paker seçildi.

KASKİ ve Üniversiteden Büyükşehir’e Araç Devri

Meclis toplantısında alınan en dikkat çekici kararlardan biri araç devirleri oldu. Alınan karar doğrultusunda;

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ) envanterinde kayıtlı 3 adet greyder,

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) envanterinde kayıtlı 1 adet itfaiye aracı,

Büyükşehir Belediyesi adına bedelsiz olarak devredildi. Oturumda ayrıca şehir genelindeki H plakalı özel halk otobüsleri ile kırsalda hizmet veren M ve K plakalı toplu taşıma araçlarının yolcu taşıma ücretleri de masaya yatırıldı.

Başkan Görgel: "Şehrimizin Geleceği Adına Önemli Kararlar Aldık"

Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, alınan kararların şehre hayırlı olmasını dileyerek şu ifadeleri kullandı:

"Büyükşehir Meclisimizin Eylül ayı toplantısını belediye başkanlarımız ve meclis üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirdik. Toplam 8 gündem maddesini görüşerek şehrimizin geleceği adına önemli kararları birlikte aldık. Kahramanmaraş’ın her alanda gelişimini sağlamak ve hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Kararlarımızın şehrimize hayırlı olmasını diliyor, katkı sunan tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum."