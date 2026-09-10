Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen “Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi” kapsamında Kahramanmaraş’ta balıklandırma çalışması gerçekleştirildi.

Proje kapsamında Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Su Ürünleri Üretim İstasyonundan temin edilen 926 bin adet yavru sazan, Kahramanmaraş’taki uygun su kaynaklarına bırakıldı.

Balık Popülasyonunun Artırılması Hedefleniyor

Gerçekleştirilen çalışma ile su kaynaklarındaki balık popülasyonunun artırılması ve su ürünleri kaynaklarının daha verimli şekilde değerlendirilmesi amaçlanıyor.

Balıklandırma faaliyetlerinin aynı zamanda su ekosistemlerinin desteklenmesine ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde yürütülen proje kapsamında gerçekleştirilen balıklandırma çalışmalarının, su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımına katkı sunması bekleniyor.

Yetkililer, su kaynaklarının korunmasının gelecek nesillere sağlıklı bir doğal yaşam alanı bırakılması açısından önem taşıdığına dikkat çekiyor.