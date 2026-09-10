Edebiyatın Başkenti Kahramanmaraş Genç Şairleri Ağırlıyor

Gençlerin sanatsal yönlerini desteklemek ve yeteneklerini sergilemelerine olanak tanımak amacıyla her yıl geleneksel olarak düzenlenen Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda büyük bir heyecana sahne olacak Şiir Okuma Yarışması Türkiye Finali, 17 Eylül 2026 tarihinde Kahramanmaraş’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Türkiye’nin dört bir yanından elemeleri geçerek finale kalma başarısı gösteren yetenekli gençler, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi’nde Türkiye birinciliği kürsüsü için kıyasıya yarışacak.

"7 Güzel Adam’ın Şehri"nde Kültür Buluşması

Anılarda iz bırakan şairlerin ve yazarların yuvası olan, "7 Güzel Adam’ın Şehri" ve "Edebiyatın Başkenti" unvanlarıyla tanınan Kahramanmaraş, bu anlamlı organizasyonla ülkenin dört bir yanından gelen gençleri şiirin ve edebiyatın evrensel dili etrafında bir araya getirecek.

Yarışma yalnızca bir final gecesinden ibaret kalmayacak; aynı zamanda Kahramanmaraş’ın köklü tarihi, eşsiz kültürel ve doğal güzellikleri ile zengin gastronomisi de finale katılan gençlere ve misafirlere yakından tanıtılacak. Edebiyat severlerin büyük bir ilgiyle takip etmesi beklenen final gecesi için hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, kentte şimdiden büyük bir heyecan hakim.