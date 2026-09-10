Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Başkan Fırat Görgel'in liderliğinde şehrin ulaşım kalitesini artırmak ve vatandaşlara konforlu seyahat imkânı sunmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Şehir genelindeki dev asfalt seferberliğinden en büyük payı alan ilçelerden biri olan Pazarcık'ta, altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından üstyapı yatırımlarına ağırlık verildi.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında ilçe merkezindeki 122 cadde ve sokakta sıcak asfalt serimi başarıyla tamamlandı. Bu etapta yaklaşık 52 bin ton sıcak asfalt kullanılarak 30 kilometrelik yol ağı modern bir görünüme kavuşturulurken, yapılan harcamanın yatırım bedeli ise 125 milyon TL olarak gerçekleşti.

Yıl Sonu Hedefi: 150 Milyon TL'lik Yatırım ve 62 Bin Ton Asfalt

2026 yılı yatırım programı kapsamında Pazarcık'taki çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini belirten yetkililer, yıl sonuna kadar hedeflenen rakamları paylaştı.

Hedeflenen Güzergâh: Çalışmaların tamamlanmasıyla toplam 132 cadde ve sokak sıcak asfaltla kaplanmış olacak.

Yol Uzunluğu: Yenilenen toplam yol ağı 32 kilometreye çıkacak.

Asfalt Miktarı: Yıl sonuna kadar kullanılacak toplam sıcak asfalt miktarı 62 bin tona ulaşacak.

Toplam Maliyet: Pazarcık ilçe merkezine bir yıl içinde kazandırılan toplam sıcak asfalt yatırım bedeli 150 milyon TL'yi bulacak.

Güvenli Ulaşım İçin Çizgi ve Levha Çalışmaları

Büyükşehir Belediyesi yalnızca asfalt serimiyle sınırlı kalmayarak trafik güvenliğini artırıcı önlemleri de hayata geçiriyor. Asfaltlama çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklarda yol çizgileri yenileniyor ve gerekli trafik levhaları yerleştiriliyor. Bu sayede hem sürücüler hem de yayalar için daha güvenli, düzenli ve konforlu bir ulaşım ağı oluşturuluyor.