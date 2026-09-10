Kahramanmaraş'ta yaşayan 24 yaşındaki Eda Ceritlioğlu, çocuk yaşta babasının yanında adım attığı elektrikçilik mesleğinde başarısıyla adından söz ettiriyor. Henüz 12 yaşındayken babasının iş yerinde küçük işlerle mesleğin temellerini öğrenen Ceritlioğlu, zamanla kendini geliştirerek evlerdeki elektrik arızalarını gidermeye, avize montajı yapmaya ve büyük şantiyelerde görev almaya başladı.

Babasının mesleğini devam ettirme kararı alarak Kahramanmaraş'ta bu alanda öncü bir isme dönüşen Eda Ceritlioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada çocukluğundan beri bu mesleğin mutfağında yetiştiğini belirtti.

"Usta Ne Zaman Gelecek?" Sorusundan Ustalık Koltuğuna

Erkek egemen bir sektörde kadın usta olmanın getirdiği bazı ön yargılarla karşılaştığını belirten Ceritlioğlu, sahada yaşadığı ilginç anıları şu sözlerle aktardı:

"Babamın yanında çıraklıkla başladım. Zamanla dükkanda küçük işlerle başlayarak bu işi öğrendim. Öğrenince de 'Neden babamın mesleğini devam ettirmeyeyim?' dedim. Hem Kahramanmaraş'ta bir ilk olurduk hem de babamla birlikte çalışmanın daha güzel olacağını düşündüm."

Evlere arıza gidermek için gittiğinde müşterilerin ilk başta kendisini şaşkınlıkla karşıladığını ifade eden genç usta, "Ustanın ben olduğunu söyleyince çok şaşırtıyorlar. İlk başta inanmıyorlar. Daha sonra arızanın ne olduğunu soruyorum, bakıyorum, tespit ediyorum ve işi yapıyorum. İş bittikten sonra benim usta olduğuma inanıyorlar" diyerek meslekteki becerisini kanıtladığını dile getirdi.

Baba Oruç Ceritlioğlu: "Kızımla Gurur Duyuyorum"

Yaklaşık 35 yıldır Kahramanmaraş'ta elektrikçilik mesleğini sürdüren 53 yaşındaki baba Oruç Ceritlioğlu ise kızının elde ettiği başarıdan duyduğu mutluluğu ve gururu saklayamıyor.

Kızının işe temelden geldiğini vurgulayan gururlu baba, "Evladım ne güzel esnaf oldu. Kızım temelden geliyor, kolunda bileziği var artık. Kızımla gurur duyuyorum" diyerek evladına olan desteğini ve sevgisini dile getirdi. Kahramanmaraş'ta azmiyle genç kızlara örnek olan Eda Ceritlioğlu, hem babasının omuzundaki yükü hafifletiyor hem de başarı hikayesiyle ilham veriyor.