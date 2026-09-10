2026 Türkiye Kültür Yolu Festivali Kahramanmaraş'ta!

2026 yılında tam 26 şehirde birden düzenlenen ve dünyanın en büyük kültür-sanat buluşması olan Türkiye Kültür Yolu Festivali, 8 ay boyunca 7'den 70'e herkesi sanatla buluşturmaya devam ediyor. Bu dev organizasyonun Kahramanmaraş ayağı, kentin sosyal ve kültürel hayatına unutulmaz bir soluk getirecek.

Festivalin en çok merak edilen etkinliklerinden biri olan Sefo konseri için geri sayım başladı. Binlerce müzikseverin akın etmesi beklenen dev konserde, sevilen şarkıcı en popüler parçalarını Kahramanmaraşlı hayranları için seslendirecek.

Sefo Konseri Ne Zaman, Saat Kaçta ve Nerede?

Müzikseverlerin heyecanla beklediği Sefo konserinin detayları netleşti. Etkinliğe katılmak isteyen vatandaşlar için konser takvimi şu şekilde:

Tarih: 14 Eylül Pazartesi (2026)

Saat: 21.00

Yer: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi

Kahramanmaraş'ta Müzik Rüzgarı Esecek

Depremin yaralarını sarma mücadelesini sürdüren ve kültürel etkinliklerle sosyal yaşamını canlandıran Kahramanmaraş, bu dev konserle coşkulu bir akşam yaşayacak. 14 Eylül Pazartesi akşamı saat 21.00’de Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde gerçekleşecek olan bu coşkulu buluşmaya binlerce gencin ve müzikseverin akın etmesi bekleniyor. Konser hakkında detaylı bilgi ve festival takvimi için şehirdeki duyuruları takip edebilirsiniz.