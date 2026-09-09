Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda yaşlı vatandaşların hayat kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara ücretsiz fizyoterapi ve danışmanlık hizmeti sunulan Aktif Yaşam Merkezi'nde anlamlı bir sağlık buluşması gerçekleştirildi.

Kapsamlı Sağlık Kontrolleri ve Uzman Desteği

Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) ve İl Sağlık Müdürlüğü ortaklığıyla hayata geçirilen etkinlikte, yaşlı bireylerin sağlık durumları uzman kadrolar eşliğinde titizlikle kontrol edildi.

Program kapsamında:

Genel Sağlık Ölçümleri: Vatandaşların tansiyon, kan şekeri, karbonmonoksit, boy-kilo ve vücut kitle indeksi ölçümleri yapıldı.

Fizyoterapi ve Hareket: Fizyoterapistler tarafından yaşlı bireylerin hareket kabiliyetini destekleyecek özel egzersiz önerileri paylaşıldı.

Ruh Sağlığı: Psikologlar eşliğinde yaşlılık döneminde ruh sağlığının korunmasına yönelik bilgilendirmeler yapıldı.

Ağız ve Diş Sağlığı: Diş hekimleri tarafından kontroller gerçekleştirilerek protez bakımı ve doğru ağız hijyeni anlatıldı.

Sağlıklı Beslenme: Diyetisyenler aracılığıyla yeterli ve dengeli beslenmenin yaşam tarzı haline getirilmesi konusunda önemli ipuçları verildi.

"Aktif Yaşam Merkezi Yaşlılarımız İçin Büyük Bir İmkân"

Sunulan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getiren kıdemli vatandaşlar, bu tür sağlık taramalarının kendileri için büyük bir kolaylık olduğunu belirterek Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

İl Sağlık Müdürlüğü Eğitimcisi Mehmet Akif Terli, Aktif Yaşam Merkezi'nin yaşlı bireylere hem sağlık hem de sosyal açıdan çok önemli imkânlar sunduğunu vurgulayarak, bu tür iş birliği projelerinin sahada kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.