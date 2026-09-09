Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşım altyapısını güçlendirme yatırımlarının yanı sıra kent estetiğine katkı sunan temizlik, yıkama ve bakım çalışmalarına da aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda ekiplerin çalışma gerçekleştirdiği adreslerden biri de Afşin ilçesinin Efsus Turan Mahallesi'nde bulunan Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi oldu.

Asfalt ve Yürüyüş Yolları Köpüklü Sularla Yıkandı

Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen yatırımlarla asfaltı yenilenen, yürüyüş yolları modernize edilen ve aydınlatma sistemleriyle donatılan cadde, bu kez kapsamlı bir temizlik operasyonundan geçirildi.

Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında:

Caddenin asfaltı ve yaya yürüyüş yolları ekipler tarafından köpüklü sularla köşe bucak yıkandı .

Yol yüzeylerinde ve yaya güzergâhlarında biriken kir ve tozlar ortadan kaldırıldı.

Çevreye atılan atıklar titizlikle toplanarak görüntü kirliliğinin önüne geçildi.

Levha ve Aydınlatmalar Bakımdan Geçirildi

Gerçekleştirilen çalışmalar yalnızca zemin temizliği ile sınırlı kalmadı. Ekipler tarafından cadde üzerindeki trafik ve yönlendirme levhaları ile aydınlatma direkleri de detaylı bir şekilde temizlenerek bakımdan geçirildi. Yapılan bu müdahalelerle birlikte Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi çok daha temiz, düzenli ve bakımlı bir görünüme kavuştu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, hayata geçirilen yatırımların korunması, ömrünün uzatılması ve şehir estetiğinin güçlendirilmesi amacıyla bu tür temizlik ve bakım çalışmalarının ihtiyaçlar doğrultusunda şehir genelinde kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.