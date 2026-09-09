Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde başlattığı asfalt seferberliğini genişleterek sürdürüyor. Vatandaşlara daha güvenli, konforlu ve modern ulaşım imkânı sunmayı hedefleyen çalışmalar kapsamında Dulkadiroğlu’ndaki mahallelerin cadde ve sokaklarını sıcak asfalt ile kaplamaya devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında Ballıca Mahallesi’nde asfalt serimi etaplar halinde sürdürülüyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Ballıca Mahallesi’ndeki altyapı çalışmalarının tamamlandığı 10 bin 4’üncü sokak sıcak asfalt ile kaplanıyor.

Modern ve Güvenli Bir Ulaşım

Ballıca Mahallesi’nde daha önce Mehmet Esenceli Caddesi başta olmak üzere; 10 bin 11 ve 10 bin 2’nci sokakları sıcak asfalt ile buluşturan Büyükşehir Belediyesi, mahallenin yollarını kesintisiz şekilde yenilemeye devam ediyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte mahallenin ulaşım standardının önemli ölçüde yükseltilmesi hedefleniyor.

Vatandaşlar Çalışmalardan Memnun

Asfalt çalışmaları ile mahalledeki ulaşım standardının yükseldiğini söyleyen Ballıca Mahalle Muhtarı Muammer Ay, “Ballıca Mahallemizde altyapı çalışması yapılan sokaklarımızın tamamını asfalt ile buluşturuyor. Şehir genelinde sıcak asfalt seferberliği başlatan Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Görgel’e çok teşekkür ediyoruz. Bütün sokaklarımızın sıcak asfalt ile buluşması bizleri çok mutlu etti” dedi.