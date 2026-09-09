Şehrin dört bir yanında başlattığı asfalt seferberliğini aralıksız sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha güvenli bir ulaşım ağı sunmak amacıyla yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Yol yenileme çalışmalarının kesintisiz sürdürüldüğü Onikişubat’ta altyapı çalışmalarının tamamlandığı cadde ve sokaklar sıcak asfalt ile tamamen yenileniyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Onikişubat Abdülhamit Han Mahallesi’ndeki Kâtip Çelebi Caddesi’nin ulaşım altyapısı baştan sona yenileniyor.

Yol Standardı Yükseltiliyor

Ekipler, altyapı yatırımları sonrasında bozulan ve kullanım ömrünü tamamlayan yaklaşık 1 buçuk kilometre uzunluğundaki Kâtip Çelebi Caddesi’nde başlattığı sıcak asfalt serimiyle birlikte yol standardı önemli ölçüde yükseltiyor. Piri Reis Mahallesi’ne de ulaşım sağlayan arter sıcak asfalt serimi sonrası daha güvenli, konforlu ve kullanışlı bir ulaşım altyapısına kavuşacak.