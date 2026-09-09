Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Başkan Fırat Görgel öncülüğünde 6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmak ve kentin yaşam alanlarını daha dirençli hale getirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Altyapıdan ulaşıma kadar her alanda kapsamlı projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, bu kez Dulkadiroğlu ilçesindeki Yavuz Selim Mahallesi'nde örnek bir kentsel yenileme projesini tamamladı.

79 Kilometrelik Altyapı Şebekesi Güçlendirildi

6 Şubat depremlerinde hasar gören ve kullanım ömrünü tamamlayan altyapı hatları, gerçekleştirilen milyonluk yatırımlarla baştan sona yenilendi. Yavuz Selim Mahallesi'nde yürütülen altyapı çalışmaları kapsamında:

34 kilometre içmesuyu hattı,

39 kilometre kanalizasyon hattı,

6 kilometre yağmursuyu hattı imal edildi.

Toplam 79 kilometrelik altyapı ağının yenilendiği bu dev çalışmanın yatırım bedeli 436 milyon TL oldu. Bu yatırımla mahallenin altyapısı gelecekte yaşanabilecek olası risklere karşı çok daha dirençli bir yapıya kavuşturuldu.

47 Cadde ve Sokak Sıcak Asfaltla Buluştu

Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri hızla üstyapı çalışmalarına geçti. Altyapı kazıları nedeniyle deforme olan yollar modern standartlara taşındı:

Mahallede 3 cadde ve 44 sokak olmak üzere toplam 47 arter sıcak asfaltla kaplandı.

Yenilenen 9 kilometrelik yol ağı için 14 bin 500 ton sıcak asfalt kullanıldı.

Yalnızca üstyapı çalışmaları için 60 milyon TL harcanırken, mahalledeki toplam yatırım maliyeti 496 milyon TL'ye ulaştı. Elbistan'da Asfalt Seferberliği Sürüyor: Çilingir Caddesi Baştan Sona Yenileniyor! İçeriği Görüntüle

Mahalle Sakinlerinden Başkan Görgel'e Teşekkür

Yavuz Selim Mahallesi sakinleri ve esnafı, yapılan yatırımlardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Mahalle Muhtarı Hasan Yorulmaz, altyapı ve asfalt çalışmalarının mahallenin tüm eksiklerini giderdiğini belirterek Başkan Fırat Görgel'e teşekkür etti.

Esnaf Enes Gündüzbay, daha önce toz toprak içinde kaldıklarını, yapılan çalışmalarla bu dertten kurtulduklarını ifade ederken; 35 yıllık mahalle sakini Niyazi Değer ise, "Başkanımız Fırat Görgel ilk olarak altyapımızı yeniledi, ardından yollarımız tamamen asfaltlandı. Halkını dinleyen ve sorunları çözen bir başkanımız var, kendisinden Allah razı olsun" diyerek duyduğu memnuniyeti dile getirdi.