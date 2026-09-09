Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl hayata geçirilen ve şehir tarihinin en kapsamlı ulaşım yatırımları arasında yer alan asfalt seferberliği, ilçelerde aralıksız bir tempoyla devam ediyor. Altyapı çalışmaları nedeniyle deforme olan yolların fiziki standardını yükseltmek amacıyla sürdürülen projelerin adresi bu kez Elbistan oldu.

2 Kilometrelik Arter Baştan Sona Sıcak Asfaltla Kaplanıyor

Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçenin en önemli ulaşım güzergâhlarından biri olan 2 kilometre uzunluğunda ve 16 metre genişliğindeki Çilingir Caddesi yenileniyor.

Mevcut yıpranmış asfaltın kazınmasının ardından başlatılan sıcak asfalt serim çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte cadde;

Daha konforlu, modern ve pürüzsüz bir yapıya kavuşacak,

Araç trafiği çok daha güvenli ve rahat bir şekilde ilerleyebilecek,

Sürücüler ve bölge sakinleri için günlük ulaşımda büyük bir kolaylık sağlanacak.

Çok Sayıda Mahallenin İlçe Merkezine Ulaşımı Güçlenecek

Çilingir Caddesi'nde gerçekleştirilen bu kapsamlı yenileme çalışması yalnızca cadde üzerindeki trafiği rahatlatmakla kalmayıp, çevre yerleşim yerlerinin de ulaşımını doğrudan dönüştürecek. Projenin tamamlanmasıyla birlikte;

Hasankendi ,

Güvercinlik ,

Karahüyük ,

Izgın ,

Yapraklı ,

Balıkçıl

başta olmak üzere çok sayıda mahallenin Elbistan ilçe merkezine bağlantısı güvenli ve konforlu bir standarda kavuşacak. Büyükşehir Belediyesi, şehrin dört bir yanında yol ağını güçlendirmeye devam ediyor.