Kahramanmaraş spor gündeminin önemli başlıklarını izleyicilerle buluşturan Spor 46, yeni sezonun ilk bölümüyle yayın hayatına başladı.

Serdar Bursalı’nın hazırlayıp sunduğu programın ilk bölümünde, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kipaş İstiklal Basketbol Takımı’nın yeni sezon çalışmaları ele alındı.

Programın konukları Kipaş İstiklal Basketbol Takımı Antrenörü Volkan Can Dost ile Genel Menajer Hakan Erol oldu.

Programda İstiklal Basketbol’un yeni sezon hazırlık süreci, kadroya dahil edilen oyuncular, takımın son durumu ve oyuncuların performansları masaya yatırıldı. Yeni sezonda belirlenen hedeflerin yanı sıra teknik heyetin planlamaları ve sezon boyunca gerçekleştirilecek çalışmalar hakkında da değerlendirmelerde bulunuldu.

İstiklal Basketbol’un yeni sezona hazırlık süreci ve takımın hedefleri, Serdar Bursalı’nın soruları üzerinden konukların değerlendirmeleriyle izleyicilere aktarıldı.

Kahramanmaraş sporunun nabzını tutan Spor 46, yeni sezonda da kentteki önemli spor gelişmelerini ve spor dünyasından gündeme gelen başlıkları ekranlara taşımaya devam edecek.