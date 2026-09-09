Kahramanmaraşlı milli yüzücü Sevilay Öztürk, uluslararası arenada bir kez daha adından söz ettirdi. Başarılı sporcu, 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası’nda gösterdiği performansla altın madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde yarışan Öztürk, finalde rakiplerini geride bırakarak kürsünün en üst basamağına çıktı.

Kahramanmaraş’a Büyük Gurur Yaşattı

Avrupa şampiyonluğuna ulaşan milli yüzücü, elde ettiği altın madalyayla hem Kahramanmaraş’a hem de Türkiye’ye büyük gurur yaşattı.

Uluslararası organizasyonda gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Öztürk’ün şampiyonluğu, Kahramanmaraş’ta ve Türkiye genelinde sevinçle karşılandı.

Milli Sporcu Başarılarına Bir Yenisini Ekledi

Türk sporunun başarılı isimleri arasında yer alan Sevilay Öztürk, Avrupa Şampiyonası’nda elde ettiği altın madalyayla kariyerindeki önemli başarılara bir yenisini daha ekledi.

Öztürk’ün Avrupa’nın zirvesine çıkması, genç sporcular için de önemli bir başarı örneği olarak öne çıktı.