Olay, Türkoğlu ilçesi Doluca kırsal Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, daha önce aralarında husumet bulunduğu öğrenilen kayınpeder ve enişte arasında, koyunların tarlaya girmesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine ateşli silah kullanıldı.

Silahlı olayda yaralanan K.Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. K.Y., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Diğer yaralı E.T.’nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından kaçtığı belirtilen şüphelilerden M.Y., polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Diğer şüpheli C.T.’nin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.