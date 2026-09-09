Olay, dün gece sıralarında Şekerdere Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, işten çıkan İ.D. (21) isimli genç kız, alışveriş yapmak amacıyla akaryakıt istasyonunun marketine girdi. Bu sırada market içerisinde bulunan ve yaklaşık 25 yaşlarında olduğu belirtilen bir şahsın telefonda küfürlü ve agresif şekilde konuştuğu öne sürüldü.

İ.D., marketten çıktıktan sonra motosikletine binmek istediği sırada söz konusu kişinin silahla ateş ettiğini ve sağ bacağından yaralandığı öğrenildi. Yaralı genç kız, olayda kendisini vuran kişiyi tanımadığını ve herhangi bir kişiyle husumetinin bulunmadığını ifade etti.

İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edilirken, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen şüphelinin N.Z. olduğu tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemede boş kovan bulundu.

Sağ bacağına mermi isabet eden İ.D., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri, olayın ardından firar ettiği belirtilen şüpheli N.Z.’nin yakalanması için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.