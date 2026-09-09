Olay, Andırın ilçesine bağlı Kargaçayırı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre bir şahıs, sokak köpeğini traktörün arkasına bağlayarak sürükledi.

Olayı gören bir vatandaş, yaşananları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntülerde, köpeğin traktörün arkasında asfaltta sürüklendiği görüldü.

Görüntülerin tespit edilmesi üzerine olayla ilgili gerekli işlemler başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda görüntülerde yer aldığı belirtilen H.Ç. isimli şahıs, yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.