Kahramanmaraş, 6 Şubat 2023 depremlerinin yaralarını sararken, bir yandan da binlerce yıllık kültürel mirasından güç alarak yeniden ayağa kalkıyor. Şehrin adeta küllerinden yeniden doğuşunu simgeleyen dev bir organizasyona ev sahipliği yapan Kahramanmaraş, dünya arkeoloji dünyasının kalbinin attığı yer haline geldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kahramanmaraş Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Koç Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Hollanda Araştırma Enstitüsünün güçlerini birleştirdiği "Uluslararası Yukarı Mezopotamya ve Ötesinde Tarih Öncesi Çömlekçilik Çalıştayı", Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda görkemli bir törenle kapılarını açtı. Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Türkoğlu ilçesindeki tarihi Domuztepe Höyüğü kazılarını anlatan etkileyici video gösterimiyle başlayan program, yerli ve yabancı bilim insanlarının yoğun ilgisini gördü.

"Şehrimizin Binlerce Yıllık Zenginliğini Gün Yüzüne Çıkarıyoruz"

Çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Başkan Başdanışmanı Burhan Sakallı, kentin tarihi ve kültürel derinliğine vurgu yaptı. Kahramanmaraş’ın Osmanlı İmparatorluğu ile aynı anda var olmayı başaran nadir Türk beyliklerinden Dulkadiroğlu Beyliği’ne başkentlik yaptığını hatırlatan Sakallı, şehrin köklü geçmişine dikkat çekti.

Depremin üzerinden geçen 3,5 yıllık sürece değinen Sakallı, şair İsmet Özel’in "Ölüyoruz demek ki yaşanılacak" dizesini alıntılayarak Kahramanmaraş’ın direniş ruhunu şu sözlerle özetledi:

"Bir yandan depremin yaralarını sararken, bir yandan da şehrimizin ve bölgemizin yüzyıllık, bin yıllık, tarih öncesine kadar dayanan bütün zenginliklerini gün yüzüne çıkarmaya çalışıyoruz. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu uluslararası çalıştay da işte bu gayretin bir göstergesidir."

Domuztepe Höyüğü'nün Sırları ve Geniş Katılım

Alanında dünyanın önde gelen akademisyenlerini ve araştırmacılarını bir araya getiren organizasyon, bölgenin tarih öncesi dönemine ışık tutuyor. Programda, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Halil Tekin öncülüğünde yürütülen Domuztepe Höyüğü kazılarının önemi katılımcılarla paylaşıldı.

Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Oray Güven’in yanı sıra çok sayıda yerli ve yabancı bilim insanının katıldığı oturumlar, bölgenin antik dönemdeki seramik ve çömlekçilik kültürüne dair ezber bozacak bilgileri ortaya koyuyor.

12 Eylül'e Kadar Sürecek Zirveye Büyük İlgi

Geçmişte büyük bir İstiklal mücadelesi veren Kahramanmaraş, bugün de geleceğine ve kültürel mirasına sahip çıkmak adına benzeri görülmemiş bir entelektüel mücadele yürütüyor. Şehrin siluetini ve tarih turizmini doğrudan etkileyecek olan bu uluslararası çalıştay, 12 Eylül tarihine kadar birbirinden verimli oturumlarla devam edecek. Kahramanmaraş, bu dev organizasyonla birlikte adını bir kez daha dünya arkeoloji haritasına altın harflerle yazdırıyor.