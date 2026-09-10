Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde sürdürdüğü asfalt seferberliği kapsamında ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, Dulkadiroğlu Aslanbey Mahallesi’nde 130 sokağın 122’sinde sıcak asfalt serimi tamamlandı. Mahallede son dokunuşların yapıldığı çalışmalar kapsamında Aslanbey’deki 7 bin 25’inci sokakta çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Aslanbey’de Son Dokunuşlar Yapılıyor

Planlanan çalışma takvimi kapsamında Aslanbey Mahallesi’nde birçok cadde ve sokak sıcak asfalt ile kaplanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. 130 sokağın 122’sinde çalışmaların tamamlandığı mahallede asfaltı tamamlanmamış sokaklar da sıcak asfalt ile kaplanacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Aslanbey Mahallesi’nin ulaşım standardının önemli ölçüde yükseltilmesi, mahalle sakinlerinin daha güvenli ve konforlu yollarda seyahat etmesi amaçlanıyor.