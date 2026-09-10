Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Egemenlik Mahallesi’nde, bir akaryakıt istasyonunun arka bölümünde bulunan işletmeye ait depo ve garaj alanında çıktı.

Edinilen bilgilere göre, inşaat firmasına ait kamyonların bulunduğu alandan yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında bölgeden yoğun duman yükselirken, alevler çevreden de görüldü.

Depo ve garaj bölümünde bulunan lastikler ile çeşitli malzemelerin de yangından etkilendiği öğrenildi. Yangının çevredeki iş yerleri ve yapılara sıçramaması için ekipler yoğun çalışma yürüttü.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.

İlk belirlemelere göre yangın nedeniyle işletmenin bulunduğu alanda maddi hasar oluştu.

Yangının kesin çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yangının nedeninin yapılacak çalışmaların ardından netlik kazanması bekleniyor.