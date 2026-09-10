Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Başkan Fırat Görgel öncülüğünde gençlerin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyor. Sınavlara hazırlanan öğrencilerin maddi yükünü hafifletmek ve nitelikli eğitime erişimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla kurulan Pusula Maraş Eğitim Merkezi, son hazırlıklarını tamamlayarak 12 Eylül Cumartesi günü resmen ders başı yapmaya hazırlanıyor.

Pusula Maras Egitim Merkezi3

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan toplam bin öğrenciye tamamen ücretsiz destek sunacak olan merkez, yerel yönetimler arasında örnek bir sosyal sorumluluk projesi olarak öne çıkıyor.

Pusula Maras Egitim Merkezi5

Ön Başvurular ve Seviye Tespit Sınavı Tamamlandı

Başkan Görgel’in müjdesinin ardından yoğun ilgi gören merkez için süreç titizlikle yürütüldü. Ön başvuru adımlarının ardından gerçekleştirilen seviye tespit sınavları sonuçlandı ve başarılı olan öğrencilerin kesin kayıt işlemlerine geçildi.

Pusula Maras Egitim Merkezi4

Seviye tespitine göre oluşturulan özel sınıflarda eğitim alacak öğrenciler, kendi bilgi düzeylerine en uygun ortamlarda sınavlara hazırlanma imkanı bulacak.

Pusula Maras Egitim Merkezi6

Yapay Zekâ Destekli Takip ve Performans Analizi

Pusula Maraş Eğitim Merkezi, sunduğu modern imkanlarla da adından söz ettiriyor. Merkezde kullanılacak yapay zekâ destekli öğrenci takip ve performans analiz sistemi sayesinde öğrencilerin başarı grafikleri anlık olarak izlenecek.

Pusula Maras Egitim Merkezi7

Sistemin öne çıkan avantajları şöyle:

Kaynaklara, profesyonel rehberlik hizmetlerine ve nezih bir çalışma ortamına ücretsiz erişim sağlayan Pusula Maraş Eğitim Merkezi, Kahramanmaraşlı gençlerin sınav maratonunda en büyük destekçisi olacak.