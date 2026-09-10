Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Başkan Fırat Görgel öncülüğünde gençlerin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyor. Sınavlara hazırlanan öğrencilerin maddi yükünü hafifletmek ve nitelikli eğitime erişimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla kurulan Pusula Maraş Eğitim Merkezi, son hazırlıklarını tamamlayarak 12 Eylül Cumartesi günü resmen ders başı yapmaya hazırlanıyor.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan toplam bin öğrenciye tamamen ücretsiz destek sunacak olan merkez, yerel yönetimler arasında örnek bir sosyal sorumluluk projesi olarak öne çıkıyor.

Ön Başvurular ve Seviye Tespit Sınavı Tamamlandı

Başkan Görgel’in müjdesinin ardından yoğun ilgi gören merkez için süreç titizlikle yürütüldü. Ön başvuru adımlarının ardından gerçekleştirilen seviye tespit sınavları sonuçlandı ve başarılı olan öğrencilerin kesin kayıt işlemlerine geçildi.

Seviye tespitine göre oluşturulan özel sınıflarda eğitim alacak öğrenciler, kendi bilgi düzeylerine en uygun ortamlarda sınavlara hazırlanma imkanı bulacak.

Yapay Zekâ Destekli Takip ve Performans Analizi

Pusula Maraş Eğitim Merkezi, sunduğu modern imkanlarla da adından söz ettiriyor. Merkezde kullanılacak yapay zekâ destekli öğrenci takip ve performans analiz sistemi sayesinde öğrencilerin başarı grafikleri anlık olarak izlenecek.

Sistemin öne çıkan avantajları şöyle:

Ders başarıları, deneme sonuçları ve gelişim verileri dijital ortamda analiz edilecek.

Öğrencilerin zorlandığı ders ve konular erkenden tespit edilecek.

Her öğrenciye özel kişiselleştirilmiş yönlendirmeler ve ek çalışma programları hazırlanacak. Kahramanmaraş’ta Su Kaynakları 926 Bin Yavru Sazanla Buluştu İçeriği Görüntüle

Kaynaklara, profesyonel rehberlik hizmetlerine ve nezih bir çalışma ortamına ücretsiz erişim sağlayan Pusula Maraş Eğitim Merkezi, Kahramanmaraşlı gençlerin sınav maratonunda en büyük destekçisi olacak.