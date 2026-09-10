Veliler Kapalı Çarşı'nın Yolunu Tuttu

Milyonlarca öğrenci için zılgıtla çalacak ders zilinin öncesinde aileler okul hazırlıklarını tamamlamak için kolları sıvadı. Kahramanmaraş'ta da çocuklarının okul kıyafeti, çanta, ayakkabı ve kırtasiye gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak isteyen veliler, kentin tarihi kalbi Tarihi Kapalı Çarşı'ya yöneldi.

Gün boyunca insan kalabalığının eksik olmadığı çarşıda dükkanlar arasında bütçelerine uygun ürün arayan veliler, geniş ürün yelpazesi ve fiyat seçeneklerini karşılaştırarak en iyi alışverişi yapmaya çalışıyor.

Esnafın Yüzü Gülüyor, Hareketliliğin Artması Bekleniyor

Okulların açılış tarihinin yaklaşmasıyla birlikte tavan yapan bu yoğunluk, uzun süredir sakin bir dönem geçiren esnafa da can suyu oldu. Çarşı esnafı, yeni eğitim öğretim sezonunun bereketli geçmesini umut ederken, önümüzdeki günlerde alışveriş hareketliliğinin daha da artmasını bekliyor.

Veliler bütçelerine en uygun seçenekleri değerlendirirken, esnaf ise yeni sezondan oldukça umutlu bir şekilde müşterilerini ağırlamaya devam ediyor.