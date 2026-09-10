Kaza, Afşin ilçesi Pınarbaşı Mahallesi’nde Bahçeli Sokak ile Eshab-ı Kehf Caddesi’nin kesiştiği bölgede meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, caddeye çıkmak isteyen bir otomobil ile cadde üzerinde seyir halinde bulunan başka bir otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar oluşurken, araçları kullanan 2 sürücü yaralandı.

Kazanın ardından bölgeye sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Afşin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yetkililer, özellikle kavşaklarda sürücülerin hızlarını azaltmaları, geçiş önceliğine dikkat etmeleri ve diğer araçların hareketlerini kontrol ederek ilerlemeleri gerektiğini belirtiyor.

Trafik kazalarının önlenmesi için sürücülerin hız kurallarına uyması, takip mesafesini koruması ve kavşaklarda daha dikkatli olması büyük önem taşıyor.

Uzmanlar, birkaç saniyelik dikkatsizliğin ciddi sonuçlara yol açabileceğine dikkat çekerek sürücüleri trafik kurallarına uymaya çağırıyor.