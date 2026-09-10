Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde, okul öncesi eğitimin önemine dikkat çekmek ve bu alanda farkındalık oluşturmak amacıyla anlamlı bir programa imza atıldı.

; minik öğrenciler, aileleri ve eğitimcileri bir araya getirdi.

Programa, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar ile Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Akküncü de katıldı.

Okul hayatıyla yeni tanışan minikler, aileleriyle birlikte birbirinden renkli ve eğlenceli etkinliklerde buluştu. Renkli görüntülere sahne olan programda çocukların mutluluğu yüzlerine yansırken, aileler de miniklerin ilk eğitim deneyimlerine ortak oldu.

Oyunlar, eğitici etkinlikler ve çeşitli aktivitelerle dolu program sayesinde çocukların okula uyum sürecinin desteklenmesi ve okul öncesi eğitimin çocukların gelişimindeki rolüne dikkat çekilmesi hedeflendi.

Program boyunca ortaya çıkan neşeli görüntüler, okul öncesi eğitimin yalnızca akademik bir başlangıç değil; çocukların sosyal, duygusal ve zihinsel gelişimlerinin temellerinin atıldığı önemli bir dönem olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Program sonunda açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar da okul öncesi eğitimin önemine dikkat çekerek, çocukların eğitim hayatına sağlam ve mutlu bir başlangıç yapmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.