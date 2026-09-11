Kahramanmaraş’ta uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik operasyonlar sürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda 9 şüpheli yakalandı.

Belirlenen adreslere yönelik operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerin bulunduğu yerlerde arama yaptı. Aramalarda uyuşturucu madde niteliğinde 6 bin 191 sentetik ecza hapı ile yaklaşık 75 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

9 Şüpheli Gözaltına Alındı

Operasyon kapsamında yakalanan 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler hakkında yürütülen adli işlemler sonucunda 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kahramanmaraş’ta Narkotik Operasyonları Sürüyor

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarının kent genelinde devam ettiği bildirildi.