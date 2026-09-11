Futbolseverlerin ve taraftarların heyecanla beklediği 24 Erzincanspor – Kahramanmaraş İstiklalspor maçının saatinde güncelleme yapıldı. Daha önce saat 19.00 olarak duyurulan mücadelenin başlama saati yapılan yeni düzenlemeyle 18.00’e çekildi.
Şampiyonluk yolunda kritik bir virajda olan Kahramanmaraş İstiklalspor, zorlu deplasmandan 3 puanla dönerek galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.
Karşılaşma Canlı Olarak Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Heyecan fırtınasına sahne olması beklenen bu önemli TFF 2. Lig karşılaşması, futbol severler için ekranlara canlı olarak taşınacak.
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Maç Tarihi: 13 Eylül 2026 Pazar
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Yeni Maç Saati: 18.00
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Stat: Erzincan 13 Şubat Şehir Stadı
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Yayıncı Kanal: Tivibu Spor 1
Şampiyonluk Yolunda Takıma Destek Çağrısı
Kahramanmaraş İstiklalspor camiası ve taraftarlar, bu zorlu deplasman öncesi takımlarına destek mesajları gönderirken, ekran başındaki sporseverler de Tivibu Spor 1 ekranlarından bu heyecana ortak olacak.