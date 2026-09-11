Futbolseverlerin ve taraftarların heyecanla beklediği 24 Erzincanspor – Kahramanmaraş İstiklalspor maçının saatinde güncelleme yapıldı. Daha önce saat 19.00 olarak duyurulan mücadelenin başlama saati yapılan yeni düzenlemeyle 18.00’e çekildi.

Şampiyonluk yolunda kritik bir virajda olan Kahramanmaraş İstiklalspor, zorlu deplasmandan 3 puanla dönerek galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Karşılaşma Canlı Olarak Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Heyecan fırtınasına sahne olması beklenen bu önemli TFF 2. Lig karşılaşması, futbol severler için ekranlara canlı olarak taşınacak.

Maç Tarihi: 13 Eylül 2026 Pazar

Yeni Maç Saati: 18.00

Stat: Erzincan 13 Şubat Şehir Stadı

Yayıncı Kanal: Tivibu Spor 1

Şampiyonluk Yolunda Takıma Destek Çağrısı

Kahramanmaraş İstiklalspor camiası ve taraftarlar, bu zorlu deplasman öncesi takımlarına destek mesajları gönderirken, ekran başındaki sporseverler de Tivibu Spor 1 ekranlarından bu heyecana ortak olacak.