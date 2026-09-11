Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında sahasında İtalyan temsilcisi Roma’yı konuk etti. Sarı-lacivertliler mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrılırken, maçın ardından kulüpte sürpriz bir gelişme yaşandı.

Karşılaşmanın ardından basın toplantısına katılan İsmail Kartal, herhangi bir soru almadan görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Kartal, sezon başından bu yana takım için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirterek, alınan kararın kulübün önünü açmak amacıyla verildiğini ifade etti.

“Oyuncularımla Gurur Duyuyorum”

Roma karşısında takımının sergilediği performanstan memnun olduğunu dile getiren Kartal, oyuncularının kendisinden istediği görevleri sahada eksiksiz yerine getirdiğini söyledi.

Kartal, "Öncelikle bu akşamki maçta verdiğim görevleri harfi harfine yerine getiren oyuncularımı tebrik ediyorum. Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir futbol oynadık. Maçı kazanabilirdik, net pozisyonlarımız vardı. Maç beraber bitti, oyuncularımla gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi seviyesine uygun bir futbol ortaya koyduklarını belirten Kartal, yakaladıkları net fırsatlara rağmen karşılaşmanın beraberlikle sonuçlandığını ifade ederek oyuncularıyla gurur duyduğunu söyledi.

“Bir Daha Geri Dönmemek Kaydıyla”

İsmail Kartal, açıklamasının devamında istifa kararını şu sözlerle duyurdu:

“"3 aydır buradayım. Sezon başından bugüne kadar oyuncularımla yapmış olduğum antrenmanlar, kamplar... Başkan ve yöneticiler bize her konuda yardımcı olmaya çalıştı. Çok güzel günlerdi. Bu akşam ben görevimden istifa ediyorum. Bir daha asla geri dönmemek kaydıyla. Oyuncu kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Kulübün önünü açmak için böyle bir karar aldım."

Kartal, yaklaşık 3 aylık görev sürecinin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörlüğü görevinden ayrılmış oldu.