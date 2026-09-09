UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki gururumuz Galatasaray, devler arenasındaki 19. sezonuna Portekiz deplasmanında 'merhaba' diyor. Sarı-kırmızılı ekip, lig aşamasının açılış maçında Portekiz'in güçlü temsilcisi Sporting Lizbon'a konuk oluyor. Futbolseverlerin arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırdığı "Sporting Lizbon - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularının yanıtları netleşti.

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Maç Ne Zaman ve Saat Kaçta?

José Alvalade Stadyumu'nda oynanacak bu kritik mücadele 9 Eylül 2026 Çarşamba (Bugün) gerçekleşecek. Karşılaşma Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak. Zorlu mücadeleyi Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek.

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Hangi Kanalda, Şifresiz mi?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en büyük organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'ndeki bu heyecan dolu mücadele Türkiye'de TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı ayrıca dijital platform tabii üzerinden de naklen takip edebilecek.

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Galatasaray'da Eksikler Neler?

Devler Ligi'ne galibiyetle başlamak isteyen sarı-kırmızılı ekipte kritik karşılaşma öncesi bazı önemli eksikler bulunuyor:

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Muhtemel 11'ler

Galatasaray: Muslera, Jelert, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper, Mertens, Yunus Akgün, Icardi (veya hücum hattı planlaması)

Sporting Lizbon: Israel, Debast, Diomande, Inacio, Quenda, Hjulmand, Morita, Catamo, Trincao, Pote, Gyökeres