UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki gururumuz Galatasaray, devler arenasındaki 19. sezonuna Portekiz deplasmanında 'merhaba' diyor. Sarı-kırmızılı ekip, lig aşamasının açılış maçında Portekiz'in güçlü temsilcisi Sporting Lizbon'a konuk oluyor. Futbolseverlerin arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırdığı "Sporting Lizbon - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularının yanıtları netleşti.

Maç Ne Zaman ve Saat Kaçta?

José Alvalade Stadyumu'nda oynanacak bu kritik mücadele 9 Eylül 2026 Çarşamba (Bugün) gerçekleşecek. Karşılaşma Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak. Zorlu mücadeleyi Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek.

Hangi Kanalda, Şifresiz mi?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en büyük organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'ndeki bu heyecan dolu mücadele Türkiye'de TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı ayrıca dijital platform tabii üzerinden de naklen takip edebilecek.

Galatasaray'da Eksikler Neler?

Devler Ligi'ne galibiyetle başlamak isteyen sarı-kırmızılı ekipte kritik karşılaşma öncesi bazı önemli eksikler bulunuyor:

Süper Lig'in 4. haftasındaki Başakşehir FK maçında sakatlanan Victor Osimhen ve Mario Lemina ile antrenmanda sakatlanan Wilfried Singo bu maçta forma giyemeyecek. Liverpool - Atletico Madrid Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda? İçeriği Görüntüle

Ayrıca UEFA kadrosunda yer almayan Kaan Ayhan, Arda Ünyay, Kazımcan Karataş, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner de statü gereği kadroda yer almıyor.

Muhtemel 11'ler

Galatasaray: Muslera, Jelert, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper, Mertens, Yunus Akgün, Icardi (veya hücum hattı planlaması)

Sporting Lizbon: Israel, Debast, Diomande, Inacio, Quenda, Hjulmand, Morita, Catamo, Trincao, Pote, Gyökeres