Liverpool - Atletico Madrid Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?
Liverpool - Atletico Madrid Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ederken, temsilcimiz Fenerbahçe devler arenasındaki ilk sınavına çıkmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, lig aşamasının açılış haftasında İtalya'nın köklü kulüplerinden Roma ile kozlarını paylaşacak. Futbolseverlerin arama motorlarında sıklıkla arattığı "Fenerbahçe - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularının yanıtları netleşti.

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Maç Ne Zaman ve Saat Kaçta?

Fenerbahçe ile Roma arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi 10 Eylül 2026 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 19.45'te başlayacak. İstanbul'daki Chobani Stadyumu'nda gerçekleşecek bu zorlu doksanda İspanyol hakem Jesus Gil Manzano düdük çalacak. Manzano'nun yardımcılıklarını ise Diego Barbero ve Guadalupe Porras Ayuso üstlenecek.

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Hangi Kanalda, Şifresiz mi?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'ndeki bu heyecan dolu karşılaşma Türkiye'de TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi aynı zamanda dijital platform tabii üzerinden de naklen takip edebilecek.

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