UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-27 sezonu heyecanı dev bir maçla başlıyor. İngiliz devi Liverpool ile İspanyol temsilcisi Atletico Madrid, lig aşamasının ilk haftasında kozlarını paylaşacak. Futbolseverlerin arama motorlarında sıklıkla arattığı "Liverpool - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularının yanıtları netleşti.

Filenin Sultanları, şampiyonluk için sahaya çıkıyor
Filenin Sultanları, şampiyonluk için sahaya çıkıyor
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Maç Ne Zaman ve Saat Kaçta?

Geçen sezonki eşleşmenin rövanşı niteliğindeki bu kritik mücadele 9 Eylül 2026 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma hakemin ilk düdüğü ile birlikte saat 22.00'de başlayacak.

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Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'ndeki bu heyecan dolu mücadele tabii Spor ekranlarından canlı olarak naklen yayınlanacak.

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Maç Nerede Oynanacak?

Dev karşılaşmaya İngiltere'nin köklü kulüplerinden Liverpool'un efsanevi stadyumu Anfield ev sahipliği yapacak.

Takımların Son Durumu

  • Liverpool: Şampiyonlar Ligi'ne taraftarı önünde galibiyetle başlamak isteyen Kırmızılar, 2019'dan bu yana hasret kaldığı kupayı bu sezon müzesine götürmeyi hedefliyor.

  • Atletico Madrid: Diego Simeone yönetimindeki İspanyol ekibi, zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla ayrılarak turnuvaya avantajlı bir başlangıç yapmanın peşinde.