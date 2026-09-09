UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-27 sezonu heyecanı dev bir maçla başlıyor. İngiliz devi Liverpool ile İspanyol temsilcisi Atletico Madrid, lig aşamasının ilk haftasında kozlarını paylaşacak. Futbolseverlerin arama motorlarında sıklıkla arattığı "Liverpool - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularının yanıtları netleşti.

Maç Ne Zaman ve Saat Kaçta?

Geçen sezonki eşleşmenin rövanşı niteliğindeki bu kritik mücadele 9 Eylül 2026 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma hakemin ilk düdüğü ile birlikte saat 22.00'de başlayacak.

Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'ndeki bu heyecan dolu mücadele tabii Spor ekranlarından canlı olarak naklen yayınlanacak.

Maç Nerede Oynanacak?

Dev karşılaşmaya İngiltere'nin köklü kulüplerinden Liverpool'un efsanevi stadyumu Anfield ev sahipliği yapacak.

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