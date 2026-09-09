UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2026-2027 sezonunun ilk hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor.
Rui Borges’in çalıştırdığı Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile Okan Buruk yönetimindeki temsilcimiz Galatasaray, Norveçli hakem Espen Eskas’ın düdük çaldığı müsabakada Estadio Jose Alvalade’de karşı karşıya geldi.
Galatasaray, 1-0 öne geçtiği maçta deplasmanda Sporting Lizbon'a 3-1'lik skorla mağlup oldu.
GALATASARAY ÖNE GEÇTİ
Mücadeleye hızlı başlayan Galatasaray, 6. dakikada Goncalo Inacio'nun kendi kalesine attığı gol ile 1-0 öne geçti.
MAÇA DENGE GELDİ
Maçın 27. dakikasında Sporting, Geny Catamo'nun attığı golle skoru 1-1'e getirdi.
SPORTING PENALTIYLA ÖNE GEÇTİ
İlk yarı, 1-1 beraberlikle sonuçlanırken Portekiz temsilcisi, 56. dakikada penaltı kazandı.
57. dakikada topun başına geçen Luis Suarez, topu ağlara gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi.
SON SÖZÜ ZALAZAR SÖYLEDİ
Karşılaşmanın 63. dakikasında Sporting Lizbon'un kullandığı frikikte topun başına geçen Rodrigo Zalazar, fileleri havalandırdı ve fark 2'ye çıktı.
Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve 3-1 yenilen Galatasaray, lig aşamasına mağlubiyetle başladı.
Sporting Lizbon ise Şampiyonlar Ligi'ne 3 puanla başladı.
SIRADAKİ RAKİP BARCELONA
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında 13 Ekim Salı günü Barcelona'yı konuk edecek.
Sporting Lizbon ise 13 Ekim Salı günü deplasmanda Lens ile karşılaşacak.