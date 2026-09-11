Kaza, Kapıçam mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.A. idaresindeki 34 ATS 038 plakalı otomobil, Kahramanmaraş’tan Narlı istikametine seyir halindeyken, orta refüjde sulama çalışması yapan Ö.K. yönetimindeki 34 PNM 49 plakalı kamyonun sağ arka kısmına çarptı.



Çarpışmanın etkisiyle iki araçta da hasar meydana gelirken, kazada otomobil sürücüsü A.A. olay yerinde hayatını kaybetti.



Otomobilde yolcu olarak bulunan A.A. ve H.A.A. ise kazada yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili adli soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.