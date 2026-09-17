Beşiktaş - Marsilya Maçı Ne Zaman ve Saat Kaçta?

UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezona start veren temsilcimiz Beşiktaş, lig aşamasındaki ilk sınavına Fransız temsilcisi Marsilya karşısında çıkıyor. Siyah-beyazlı taraftarların gözü kulağı bu dev maça çevrildi.

Karşılaşma, 17 Eylül 2026 Perşembe günü saat 22.00’de oynanacak. Mücadele, İstanbul’daki Tüpraş Stadyumu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Beşiktaş, taraftarının da desteğiyle sahadan galibiyetle ayrılarak Avrupa Ligi'ne moralli bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Beşiktaş - Marsilya Maçı Hangi Kanalda?

Futbolseverlerin en çok merak ettiği konuların başında yayıncı kuruluş geliyor. UEFA Avrupa Ligi'ndeki bu heyecan dolu mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşma aynı zamanda dijital platformlar üzerinden de naklen takip edilebilecek.

Muhtemel 11'ler

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Djalo, Ouattara, Salih Özcan, Cerny, Olaitan, Orkun Kökçü, İlhan Fakılı, Dusan Vlahovic

Marsilya: Jeffrey de Lange, Timothy Weah, Conrad Riley, Naif Aguerd, Emerson, Pierre Emile Hojbjerg, Himad Abdelli, Amine Harit, Angel Gomes, Igor Paixao, Amine Gouiri

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi Fikstürü

Bu sezon yeni formatıyla oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında Beşiktaş, toplam 8 karşılaşmaya çıkacak. Siyah-beyazlı ekibin grup aşamasındaki maç programı şu şekilde: