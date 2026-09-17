Trendyol Süper Lig'de futbol heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Ligin gidişatını ve zirve yarışını doğrudan etkileyecek olan 6. hafta karşılaşma programı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından resmen ilan edildi. Futbolseverleri ekran başına kilitleyecek olan bu hafta, birbirinden kritik mücadelelere ve elbette haftanın en büyük maçı olan dev derbiye sahne olacak.

Açılış Maçı Kasımpaşa ile Konyaspor'dan

Futbol şöleni, Cuma akşamı oynanacak tek karşılaşma ile start alacak. Haftanın açılış mücadelesinde Kasımpaşa, sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda gerçekleşecek olan bu zorlu müsabaka saat 20.00'de başlayacak ve ligdeki dengeler açısından ilk sinyali verecek.

Papara Park'ta Dev Randevu: Trabzonspor - Galatasaray

Haftanın en çok merak edilen ve tüm Türkiye'nin odak noktası olan karşılaşması ise Karadeniz'de oynanacak. Trabzonspor ile Galatasaray, Papara Park'ta kozlarını paylaşacak. İki ezeli rakibin sahada vereceği taktik savaş ve üç puan mücadelesi, 19 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de futbolseverlerle buluşacak.

Trendyol Süper Lig 6. Hafta Tam Maç Programı

TFF'nin açıklamasına göre 6. haftada oynanacak tüm müsabakaların gün ve saat dağılımı şu şekilde:

Cuma

20.00 | Kasımpaşa - TÜMOSAN Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan Stadı)

Cumartesi

17.00 | Arca Çorum FK - Corendon Alanyaspor

17.00 | Kocaelispor - Gaziantep FK

20.00 | Trabzonspor - Galatasaray (Papara Park)

20.00 | İstanbul Başakşehir - Gençlerbirliği

Pazar