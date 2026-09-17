Trendyol Süper Lig'de futbol heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Ligin gidişatını ve zirve yarışını doğrudan etkileyecek olan 6. hafta karşılaşma programı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından resmen ilan edildi. Futbolseverleri ekran başına kilitleyecek olan bu hafta, birbirinden kritik mücadelelere ve elbette haftanın en büyük maçı olan dev derbiye sahne olacak.
Açılış Maçı Kasımpaşa ile Konyaspor'dan
Futbol şöleni, Cuma akşamı oynanacak tek karşılaşma ile start alacak. Haftanın açılış mücadelesinde Kasımpaşa, sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda gerçekleşecek olan bu zorlu müsabaka saat 20.00'de başlayacak ve ligdeki dengeler açısından ilk sinyali verecek.
Papara Park'ta Dev Randevu: Trabzonspor - Galatasaray
Haftanın en çok merak edilen ve tüm Türkiye'nin odak noktası olan karşılaşması ise Karadeniz'de oynanacak. Trabzonspor ile Galatasaray, Papara Park'ta kozlarını paylaşacak. İki ezeli rakibin sahada vereceği taktik savaş ve üç puan mücadelesi, 19 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de futbolseverlerle buluşacak.
Trendyol Süper Lig 6. Hafta Tam Maç Programı
TFF'nin açıklamasına göre 6. haftada oynanacak tüm müsabakaların gün ve saat dağılımı şu şekilde:
Cuma
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20.00 | Kasımpaşa - TÜMOSAN Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan Stadı)
Cumartesi
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17.00 | Arca Çorum FK - Corendon Alanyaspor
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17.00 | Kocaelispor - Gaziantep FK
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20.00 | Trabzonspor - Galatasaray (Papara Park)
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20.00 | İstanbul Başakşehir - Gençlerbirliği
Pazar
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17.00 | Fenerbahçe - Eyüpspor
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17.00 | Erzurumspor FK - Samsunspor
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20.00 | Amed Sportif Faaliyetler - Beşiktaş
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20.00 | Göztepe - Çaykur Rizespor