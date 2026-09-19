Türk basketbolunun en saygın ve köklü organizasyonları arasında yer alan Cumhurbaşkanlığı Kupası, bu yıl unutulmaz bir derbiye sahne oluyor. Geçmişi 1985 yılına uzanan bu prestijli organizasyonda Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş, sezonun ilk kupasını kazanmak için parkeye çıkacak.

Takımların Kupa Yolu

Geçtiğimiz sezon hem Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde hem de Ziraat Bankası Türkiye Kupası’nda şampiyonluk sevinci yaşayan sarı-lacivertli ekip Fenerbahçe Tarfin, kupanın en büyük favorisi olarak gösteriliyor. Siyah-beyazlı rakibi Beşiktaş ise Süper Lig'i ikinci sırada tamamlama başarısı gösterirken, Türkiye Kupası'nda da finale yükselerek sezona damga vurmuştu. İki ezeli rakip şimdi Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götürmek için karşı karşıya geliyor.

Maç Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Basketbolseverlerin heyecanla beklediği 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesinin detayları netleşti:

Tarih: 22 Eylül Salı

Saat: 20.00

Yayıncı Kanal: TRT 1 (Canlı Yayın)

Sezonun açılış perdesini aralayacak bu dev karşılaşma, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak sporseverlerle buluşacak.