Son olarak Bandırmaspor kadrosunda yer alan 25 yaşındaki başarılı savunma oyuncusu Tolga Kalender yaşamını yitirdi. Genç yaştaki zamansız vefat haberi, başta ailesi olmak üzere tüm futbol camiasını derin bir üzüntüye boğdu.

Kulüplerden Ard Arda Taziye Mesajları

Genç futbolcunun vefat haberini bizzat formasını giydiği Bandırmaspor duyurdu. Kulüpten yapılan duygusal açıklamada, "Kulübümüzün değerli futbolcusu Tolga Kalender’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Genç yaşta aramızdan ayrılan kıymetli futbolcumuza Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm camiamıza başsağlığı dilediğimizi belirtmek isteriz. Acımız büyük, kaybımız tarifsizdir" ifadelerine yer verildi.

Kalender'in geçmişte uzun süre formasını terlettiği Adana Demirspor da yayımladığı taziye mesajıyla acıya ortak oldu. Mavi-lacivertli kulüp paylaşımında, Tolga Kalender’in Adana Demirspor çatısı altında verdiği mücadelenin ve bıraktığı güzel hatıraların camianın hafızasında daima yaşayacağını vurguladı.

Adana'da Son Yolculuğuna Uğurlanacak

17 Ağustos 2001 doğumlu Mersinli genç futbolcunun cenaze programı netleşti. Tolga Kalender’in naaşı, 23 Eylül 2026 Çarşamba günü ikindi namazını müteakip Adana Kabasakal Mezarlığı’nda kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Kariyeri ve Ölüm Nedeni

Kariyerinde Adana Demirspor, Bayrampaşa, Diyarbekirspor, Tuzlaspor ve Bandırmaspor gibi kulüplerin formasını giyen genç stoper, 2025 yılında Bandırmaspor ile 2027 yılına kadar sürecek bir sözleşmeye imza atmıştı.

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen genç oyuncunun ölüm nedenine ilişkin ise henüz kulüpler veya hastane tarafından resmi bir gerekçe açıklanmadı.