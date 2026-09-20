Karşılaşmaya etkili başlayan Kahramanmaraş İstiklalspor, rakip kalede baskı kurdu. Ev sahibi ekip, 34. dakikada Yasin Abdioğlu’nun kaydettiği golle 1-0 öne geçti. İlk yarının kalan bölümünde üstünlüğünü koruyan İstiklalspor, soyunma odasına 1-0’lık avantajla girdi.
İkinci yarıda da gol arayan Kahramanmaraş temsilcisi, 61. dakikada Emir Kayacık’ın ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Bu dakikadan sonra baskısını artıran Sakaryaspor, duran top organizasyonunda Evren Korkmaz’ın golüyle skoru 1-1’e getirdi.
Karşılaşmanın 70. dakikasında Hasan Bilal, Sakaryaspor’u 2-1 öne geçirirken, konuk ekip 77. dakikada Uğur Can’ın golüyle farkı ikiye çıkardı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Sakaryaspor, Kahramanmaraş İstiklalspor’u deplasmanda 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.