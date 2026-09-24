Başkent Sofya'daki Asics Arena'da düzenlenen organizasyonun akşam seansında Havvanur, kadınlar +80 kiloda Rus rakibi Kseniia Olifirenko ile karşılaştı.

Rakibine üç rauntta da üstünlük kuran Havvanur, maçı kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

Milli boksör, büyükler kategorisindeki ilk büyük başarısını Avrupa şampiyonluğuyla elde etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa şampiyonu milli boksör Havvanur Kethüda'yı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Havvanur Kethüda'yı kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki final müsabakasını yerinde izleyen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın telefonu aracılığıyla Avrupa şampiyonu Havvanur ile konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Havvanur'u kutlayarak "Havvanur tebrik ediyorum seni. Havvanur, ismin çok güzel. İnşallah bundan sonra senden dünya şampiyonluğu bekliyorum. Allah yar ve yardımcın olsun. Bütün arkadaşlarına çok selam söyle. Tebrik ediyorum." diye konuştu.

Milli boksör de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Hamza Yerlikaya: "Olmayan madalyası kalması

Başkent Sofya'daki orgzanizasyonda madalya töreninin ardından Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, milli boksörlerden Havvanur Kethüda ve Nurselen Yalgettekin açıklamalarda bulundu.

Havvanur'u kimsenin yenemeyeceğini söyleyen Hamza Yerlikaya, "Bu azimle, kararlılıkla; yılmadan, yorulmadan, hedeften şaşmadan, şampiyona Havvanur için bitti. Yeni şampiyonaya hazırlanmak için çalışmaya devam edeceksin. Büyüklerde ilk altınını almanın neticesinde herkes seni rakip olarak güçlü gördü ve herkes senin açığını arayacak. Sen ne yapacaksın? Daha güçlü ve daha başarılı olmak için daha çok çalışacaksın. Annesine böyle bir evlat doğurduğu için helal olsun. Emek veren babasına, ailesine, hocalarına, federasyonumuza, antrenörlerimize, diyetisyeninden psikoloğuna, fizyoterapistine kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Rabbim daha büyük başarılara taşımayı da nasip etsin. Olmayan madalyası kalmasın. Söz artık bizden çıktı, söz kendisinde." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman milli sporcuların yanında olduğunu belirten Yerlikaya, "Sporun ve sporcunun destekçisi, yolumuzu aydınlatan bir Cumhurbaşkanımız var. Bizi bu konuda hiç yalnız bırakmadı. Amerika'dan geldi, Havvanur'la konuştu. Gündemi, şampiyonlarımızı takip eder. Allah ondan razı olsun. Rabbim uzun ömürler versin. Durmak yok, çalışmaya devam." diye konuştu.

Suat Hekimoğlu: “Birisi Avrupa üçüncüsü oldu, birisi Avrupa şampiyonu oldu”

Havvanur ve Nurselen ile gurur duyduğunun altını çizen Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, emeği geçenlere teşekkür ederek şunları kaydetti:

“Birisi Avrupa üçüncüsü oldu, birisi Avrupa şampiyonu oldu. Öncelikle bütün spor dallarına çok destek veren Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Kendisiyle az önce evladımız konuştu. Bize de sağ olsun selam söyledi. Kendisini çok seviyoruz. Spora çok büyük desteği var. Ülke üzerinde çok büyük emeği var. Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a da çok teşekkür ediyoruz. Her zaman yanımızda olan Hamza Yerlikaya Bakan Yardımcımıza da özellikle teşekkür ediyorum. 19 yaşında Trabzon Araklı ilçesinde yaşayıp buralara kadar gelip büyüklerde Avrupa şampiyonu olan kızımızı ve Şırnak'ta yetişip böyle güzel bir kızımızın Avrupa üçüncüsü olması beni onurlandırdı. Ülkem adına çok gururluyum.”

“Altın madalya için çok çabaladım”

Kadınlar +80 kiloda Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Havvanur Kethüda, turnuvaya çok iyi hazırlandığını aktararak "Takımla birlikte, hocalarımla birlikte çok çalıştık. Sene başından beri hep kamptaydık. Burası için çok mücadele verdik. Varımızı yoğumuzu ortaya koyduk. Altın madalya için çok çabaladım. Beni destekleyen hocalarıma ve aileme, başkanıma, herkese teşekkür ederim. Altın madalyayla ülkeme döneceğim için çok mutluyum, çok gururluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü için mutluluğunu dile getiren Havvanur, "Cumhurbaşkanım aradı, çok teşekkür ederim. İlk defa cumhurbaşkanımla konuştum. Onunla konuştuğum için çok gururluyum. Sağ olsun, var olsun." dedi.

Dört senedir boksla ilgilendiğini söyleyen milli sporcu, "Çalışacağız, daha çok çalışacağız. Hedefimizden şaşmayacağız. Benim 6. ya da 7. altın madalyam. Allah daha çok altın madalya nasip eylesin bana ve bütün takım arkadaşlarıma. En iyisini yaptık. Takımla birlikte en iyisini yapmaya devam edeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

“Burada bronz madalya kazandığım için çok mutluyum”

Kadınlar 48 kiloda Avrupa üçüncüsü olan Nurselen Yalgettekin ise ilk kez büyüklerde Avrupa Şampiyonası'na katıldığını hatırlatarak "Öncelikle bakanıma, bizim yanımızda olduğu için çok teşekkür ederiz. Federasyon başkanımıza da aynı şekilde. Desteklerini, tesislerimizle esirgemeyen Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ederim. Burada bronz madalya kazandığım için çok mutluyum. İnşallah daha güzelleri olacak. Umarım devamında altın madalyayla devam ederiz. Seneye de Dünya Şampiyonası var, orası için de hazırlıklarımız devam edecek." şeklinde konuştu.