Birleşmiş Milletler Genel Kurulu dolayısıyla New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, T.C. Türkevi Binası'nda ABD iş dünyasının en güçlü temsilcilerini ağırladı. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) / Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ve ABD Ticaret Odası ABD-Türkiye İş Konseyi (USTBC) iş birliğinde düzenlenen 19. Türkiye Yatırım Konferansı Yuvarlak Masa Toplantısı, iki ülke arasındaki ikili ticari ilişkiler açısından tarihi anlara sahne oldu.

Buluşmaya Mastercard, Uber, Honeywell, P&G, Carrier Energy, Google, Zynga, GE Aerospace, Citi, Ford, PepsiCo ve Boeing başta olmak üzere Fortune 100 listesinde yer alan yaklaşık 20 dev Amerikan şirketinin üst düzey karar vericileri katıldı.

"Siyasi Ahengi Ekonomik İlişkilerimize de Yansıtmamız Şart"

Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, diplomatik ilişkilerin 100. yılına yaklaşıldığı bu dönemde ABD ile her alanda stratejik iş birliğini geliştirdiklerini belirtti. Siyasi alandaki yakalanan uyumun ticari ilişkilere yansıtılması gerektiğini ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Amerika bugün LNG tedarikçilerimiz arasında birinci sırada. Böylece Avrupa'da Amerikan kaynağını tercih eden ülkelerin başında geliyoruz. Bu iş birliğini nükleer dahil, enerjinin tamamına genişletmeyi hedefliyoruz. Öte yandan Amerika'yla ekonomik münasebetlerimizi yalnızca ticaret rakamları üzerinden okumak doğru değildir. Küresel ekonomik düzenin yeniden kurgulandığı bir dönemde Türkiye'yle stratejik bir ekonomik iş birliği modeline ihtiyaç olduğu kanaatindeyim."

Türkiye Dönüşümün Ve Güvenli Koridorların Kalbinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin geniş serbest ticaret ağı, güçlü sanayi altyapısı, Bakü-Tiflis-Ceyhan ve TANAP gibi kesintisiz enerji koridorları ile Orta Koridor ve Kalkınma Yolu projelerinin kesişim noktası olduğuna dikkat çekti. Savunma sanayisinin NATO standartlarında üretim kapasitesine ulaştığını vurgulayan Erdoğan, nisan ayında hayata geçirilen cazip yatırım paketlerini ve kasım ayında Antalya'da düzenlenecek COP31 ev sahipliğini hatırlatarak uluslararası yatırımcıları Türkiye'ye davet etti.

İş Dünyasından Güçlü "100 Milyar Dolar" Vurgusu

Zirvede söz alan iş dünyası temsilcileri de iki ülke arasındaki ekonomik potansiyelin altını çizdi:

DEİK Başkanı Nail Olpak: Sermaye ve yatırımın fırsat kadar güven aradığını belirterek, "100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini yalnızca rakamsal bir hedef değil, ekonomik ilişkilerimizi daha güçlü, dengeli ve sürdürülebilir bir zemine taşıyacak ortak bir vizyon olarak görüyoruz" dedi.

DEİK/TAİK Başkanı Murat Özyeğin: Türkiye ile ABD ilişkilerinde son dönemde yakalanan güçlü ivmeye dikkat çekerek, 2027 yılındaki 100. diplomatik yıldönümüne doğru iş dünyası olarak daha fazla yatırım, teknoloji ortaklığı ve ticaret için her türlü göreve hazır olduklarını ifade etti.

ABD Ticaret Odası ABD-Türkiye İş Konseyi Başkanı Hamdi Ulukaya: Türkiye'nin dinamik sanayi altyapısı ve genç yetenek havuzuyla uluslararası sermaye için en güvenilir ortaklardan biri olduğunu dile getirerek, "Bir asırlık köklü dostluğumuzdan aldığımız güçle, Türkiye ve ABD arasındaki ikinci yüzyılın ekonomik omurgasını inşa etmeye kararlıyız" şeklinde konuştu.

Kabine ve Ekonomi Yönetimi Tam Kadro Katıldı

Geniş bir katılımla gerçekleşen dev buluşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a; Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan eşlik etti.

Konferansın sponsorluklarını ise Borusan Holding, Çalık Holding, Chobani, Fiba Holding, Kibar Holding, Koç Holding, Limak Holding, Sabancı Holding, Sahibinden, Türk Hava Yolları ve Türk Telekom üstlendi.