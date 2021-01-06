Bakan Dönmez: Elektrik üretiminde güneşin payını artıracağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneğinin düzenlediği Güneş Zirvesi'ne video konferans yöntemiyle katıldı.

Türkiye'nin elektrik üretiminde güneşin payını 2030'larda 3 kat artırma hedefi olduğunu açıklayan Dönmez, güneş enerjisindeki maliyetler düştükçe bu oranın daha da yukarılara çıkacağını belirtti.

"Güneşte mini YEKA yarışmaları için başvurular 2 ay içinde alınacak"

Dönmez, bu yıl gerçekleştirilecek Mini YEKA-GES yarışmalarıyla güneşte yakalanan ivmenin yukarılara çekileceğini vurgulayarak, "36 ilimizde toplam 1000 megavatlık 74 yarışma için başvuruları iki ay içerisinde alacağız. Mini YEKA-GES yarışmalarımız özellikle güneş enerjisi yatırımlarının tabana yayılması açısından oldukça önemli. Yatırım kültürü ve yatırımcı profilinin değişmesinde önemli bir etken olacak. Bu yarışmalarla bir nevi enerji KOBİ'leri ortaya çıkacak" dedi.

"Yenilenebilir kurulu gücümüz 49 bin 550 megavata ulaştı"

Dönmez, Türkiye'nin yenilenebilir enerjide attığı adımları artıracağını vurgulayarak, 2020'nin bu anlamda oldukça iyi geçtiğini dile getirdi.

Bu yıl ve sonrasında da bu başarı trendini devam ettirmek istediklerinin aktaran Dönmez, sözlerini şöyle tamamladı:

"Geçtiğimiz yıl devreye aldığımız yaklaşık 4 bin 900 megavat kurulu gücümüzün yüzde 98'ini yani neredeyse tamamına yakınını yenilenebilir kaynaklar oluşturdu. Yenilenebilir kurulu gücümüz 49 bin 550 megavata ulaştı. Toplam kurulu gücümüz içerisinde yenilenebilirin payı yüzde 51,7 seviyesine yükseldi. Enerji dönüşümünü yeni dönemde ekonomik kalkınma stratejilerinin bir parçası olarak görüyoruz. Ekonomik durgunluğu hareketlendirecek, piyasaları yeniden canlandıracak önemli bir argüman olarak değerlendiriyoruz. Bu dönüşümün temelinde enerjinin sürdürülebilir, çevreci, uygun maliyetli ve ulaşılabilir olması en temel amacımız."