Ayasofya'da İstanbul'un fethinin 567. yıldönümünde Fetih suresi okundu, dualar edildi. Ardından "Ayasofya ibadete açılacak mı?" sorusu yeniden gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son söz için yargıyı işaret etti.

Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği’nin, Ayasofya’yı müzeye dönüştüren Bakanlar Kurulu kararının iptali için açtığı davada, Danıştay 10. Dairesi’nce 2 Temmuz’da duruşma yapılacak.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Gül'den Ayasofya değerlendirmesi VİDEO

AYASOFYA'NIN İBADETE AÇILMASI

AA'nın Editör Masası'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Gül, Ayasofya ile ilgili sürece değindi.

Ayasofya'nın turnike ile girilen tek cami olduğunu belirten Gül, "Bu ayıbın ortadan kalkması hukukun gereğidir. Ayasofya'nın zincirlerinin kırılarak ibadete açılması hepimizin ortak dileğidir, Fatih Sultan Mehmet'in vasiyetinin yerine getirilmesidir."

Ayasofya ile ilgili konu, Türkiye Cumhuriyeti'nin tasarrufunda olan bir egemenlik meselesidir." ifadelerini kullandı.

AYASOFYA'NIN CAMİ OLMASI UNESCO İLE GERİLİM YARATIR MI

Bakan Gül UNESCO ile sorun yaşanmayacağını belirterek "Biz Ayasofya'nın geleneklerini ve yapısını koruyacağız. Bu ona engel bir durum değildir. Aslına rücu etmesi katkı sağlayacaktır." dedi.

Bakan Gül'ün gündeme dair açıklamalarından satır başları:

"DÜZENLEME AF DEĞİL"

TBMM'de kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin Gül, "Bu düzenleme af değil, infaz süresine ilişkin düzenlemedir. Otomatik iyi hallilik kalkacak, buna bir heyet karar verecek." ifadesini kullandı.

"CHP'NİN BAŞVURUSU YERSİZ"

Düzenlemenin iç tüzüğe de Anayasa'ya da uygun bir düzenleme olduğunu belirten Gül, "CHP'nin Anayasa Mahkemesine başvurusunun yersiz olduğunu ve hukuki temele dayanmadığını düşünüyorum." görüşünü paylaştı.

Adalet Bakanı ayrıca, "Savunma ne kadar güçlü olursa yargının itibarı o kadar artar. Tüm çalışmalarda savunmayı güçlendiren bir yapı bizim arzumuzdur." diye konuştu.

"AK PARTİ'YE NASIL YARAR DİYE BAKMADIK"

"Seçim mevzuatı da dahil olmak üzere tüm yaklaşımlara, 'AK Parti'ye nasıl yarar' değil, 'Ülke demokrasisine nasıl katkı sağlar' açısından baktık.