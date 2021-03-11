Bakan Gül: Özünde milletin iradesi olan yeni bir anayasa yarınlarımıza bırakacağımız en değerli miras olacaktır

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "İnsan hak ve özgürlüklerinin bu söylediğimiz tüm reformların da güvencesi, teminatı olacak ve bunun çıtasını oluşturacak olan yeni anayasadır." dedi.

TÜRKİYE 11.03.2021, 14:46 11.03.2021, 14:58
Bakan Gül: Özünde milletin iradesi olan yeni bir anayasa yarınlarımıza bırakacağımız en değerli miras olacaktır

Bakan Gül, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Gül, konuşmasında, 2002'den bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde her alanda reformlar yapıldığını dile getirdi.

Cumhuriyet'in 100. yılına girerken demokrasi, barış, hak ve özgürlükler ile insanların ekmeğinin artması, güven ve istikrarın daha da çoğalması için reformların devam edeceğine işaret eden Gül, Yargı Reformu Strateji Belgesi ve İnsan Hakları Eylem Planı'na ilişkin, "Daha güçlü bir demokrasi, daha adil bir yargı sistemi ve özgür birey, güçlü toplum, daha demokratik bir Türkiye inancı amacını gerçekleştirmektedir." dedi.

Bakan Gül, çalışma hayatını ilgilendiren faaliyetleri hatırlatarak kamu ihalelerinde rekabetin ve şeffaflığın sağlanması kapsamında kamu ihale mevzuatının gözden geçirileceğini, Avrupa Birliği'nin doğrudan yabancı yatırımları izlemesi çerçeve kararına uyumlu düzenlemeler yapılacağını dile getirdi. Sözleşme ve teşebbüs hürriyetine ilişkin mevzuat ve uygulamaların öngörülebilirlik, kazanmış hakların korunması ve şeffaflık ilkelerinin temelinde gözden geçirileceğini ifade eden Gül, ilkelere aykırılığı tespit edilen hükümlerin iptal edileceğini aktardı.

Gayrimenkul satış sözleşmelerinin noterler vasıtasıyla gerçekleştirilebileceğini, vatandaşların işlerini kolaylaştırmayı amaçladıklarını bildiren Gül, "Tüm amacımız, ekonomi çarkları daha iyi dönsün. Vatandaşımızın refah düzeyi artsın. Hukuk kolaylaştırıcı olsun. İşte bu çerçevede yine çalışmalarımızda ayrıca sürdüreceğiz." diye konuştu.

Bakan Gül, vergi suçunun ayrı ayrı işlenmiş suç olarak kabul edilmesinin de mağduriyetler oluşturabildiğini belirterek bunu tek bir suç olarak kabul edileceğini ayrıca etkin pişmanlık hükümlerinin vergi suçlarında da uygulanacağını söyledi.

Arabuluculuğun çağdaş bir çözüm yöntemi olduğunu anlatan Gül, işçi ve işveren arasındaki arabuluculuk gibi vatandaşla devlet arasında da arabuluculuk sistemini kuracaklarını bildirdi.

"Yeni bir anayasa yarınlarımıza çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras olacaktır"

Adalete erişimin kolaylaştırılmasının temel hedef olduğuna işaret eden Bakan Gül, "Özellikle hukuk devleti niteliğinin, hukukun üstünlüğünün daha da geliştirilmesi reform anlayışımızın temelinde yer almaktadır. Geleceğin Türkiyesi'nde hukukun, adaletin, özgürlüklerin çıtasının hep daha yükseğe taşınması ve bu anlamda tam demokrasiye çıkması hukukun üstünlüğüne güven veren adalete bağlılığımızın esasıdır." dedi.

Hukuk ve ekonominin birbirini tamamlayan iki önemli çalışma alanı olduğuna dikkati çeken Gül, "Yatırımların sürdürülebilir olması, ön görülebilir ve sonuçları önceden kestirilebilir bir hukuk pratiğine ihtiyaç duymaktadır." ifadelerini kullandı.

En önemli gündemlerden birinin yeni ve sivil bir anayasa olacağını vurgulayan Gül, şöyle devam etti:

"Özünde milletin iradesi olan yeni bir anayasa yarınlarımıza, çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras olacaktır. Milletimiz, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına giderken daha özgürlükçü ve tamamen milletimizin idaresiyle yapılmış bir sivil anayasaya kavuşmayı hak etmektedir. Sivil anayasa, yeni anayasa, milletimizin yeni yüzyıla girerken, milletimizin hak ettiği bir sonuç olmaktadır. Bu konu, Türk siyaseti ve milletimizin bir ödevidir. İnsan hak ve özgürlüklerinin bu söylediğimiz tüm reformların da güvencesi, teminatı olacak ve bunun çıtasını oluşturacak olan yeni anayasadır. Türk siyaseti de milletimize bu ödevi yerine getirecektir. İnancımız budur."

Anayasaların toplumsal sözleşme olduğunu vurgulayan Gül, TOBB'un geçmiş dönemlerde yeni sivil anayasa konusunda yaptığı katkılardan bahsetti ve sivil toplum kuruluşlarının da bu sürece katkı vermesini beklediğini kaydetti.

#Adalet Bakanı Abdülhamit Gül
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