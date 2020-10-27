Bakan Koca'dan yeni uyarı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Vaka sayılarının ülke genelinin %40’ına ulaştığı İstanbul’da dün son toplantımızı Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği ve özel hastane yöneticileriyle yaptık. Gücümüzü takviye ediyoruz. 3 kurala uyulursa hastanelere daha az ihtiyaç duyarız. Salgına karşı organize olalım.'' dedi.

Vaka sayılarının ülke genelinin %40’ına ulaştığı İstanbul’da dün son toplantımızı Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği ve özel hastane yöneticileriyle yaptık. Gücümüzü takviye ediyoruz. 3 kurala uyulursa hastanelere daha az ihtiyaç duyarız. SALGINA KARŞI ORGANİZE OLALIM. pic.twitter.com/0l91MiDk3W — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 27, 2020