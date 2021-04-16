Bakan Pakdemirli'nin bulunduğu uçak arıza yaptı! Acil inişe geçti!
Son dakika! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin uçağı havada arızalandı. Ankara'dan Şırnak'a hareket eden Orman Genel Müdürlüğü uçağı, Malatya Erhaç Havalimanına acil iniş yaptı. Öte yandan Bakan'ın ve yanındakilerin yaşadığı korku dolu anlara ait görüntüler de ortaya çıktı.
TÜRKİYE 16.04.2021, 12:17 16.04.2021, 14:54
Motor arızası yaşanan uçakta, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Bakan Yardımcısı Hadi Tunç, DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mehmet Hasdemir de bulunuyordu.
AÇILIŞ İÇİN GİDİYORDU
Öte yandan Bakan Pakdemirli'nin Şırnak'a Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 105. Şube Müdürlüğü'nün açılışına katılmak amacıyla gittiği öğrenildi. Bakan Pakdemirli' in skorsky helikopterle Şırnak'a gideceği belirtildi.
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